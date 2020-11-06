أعلنت إصابتها بكورونا ولم تذكر اسمها.. طالبة في "آداب الوادي" تثير الفزع في الجامعة

أعلنت طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة جنوب الوادي، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اصابتها بفيروس كورونا، دون ذكر اسمها، مطالبة من خالطها من زملائها بعمل عزل، والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "أنا طالبة في كلية الآداب الفرقة الثالثة جامعة جنوب الوادي، أصبت بكورونا وأتخالط بزميلاتي، يا ريت الكل يدخل عزل أنا مش عايزة أشيل ذنب حد، يا ريت تبلغوا الكلية بده".

وتوالت ردود الفعل الغاضبة المصحوبة بالخوف والذعر من الطلاب، وطالبوها بالافصاح عن هويتها؛ لعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية للمخالطين لها.

واستنكرت فاطمة محمود، طالبة جامعية، ما نشرته زميلتها، وما تسببت فيه من ذعر للطلاب بكلية الآداب بقنا، مؤكدة أن الاصابة بالمرض ليس عارا تأبي الإعلان عنه، وكلنا معرضون له، وطالبتها بالافصاح عن هويتها وإبلاغ المسؤولين لاتخاذ اللازم مع المخالطين لها.

وأوضحت هند نبيل، أن المرض ليس بعيب، ويجب عليها الإفصاح عن شخصيتها، حتي يتمكن المخالطون لها من أخذ الحذر والحيطة، لافتة إلى أنها بعدم الافصاح عن شخصيتها، ستساعد في انتشار الفيروس بين الطلاب.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تطبق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، من ضمنها تخصيص غرفة فرز بمستشفى الطلاب، وعمل مسحة للمشتبه في إصابتهم بكورونا.

وناشد رئيس الجامعة الطلاب التوجه على الفور لمستشفى الطلاب في حالة ظهور أى من الأعراض المتعارف عليها للإصابة بفيروس كورونا؛ لإجراء المسحة بدلا من إثارة الفزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل التأكد من نتائج الفحص، معربا عن تقديره لطلاب وطالبات الجامعة؛ لحرصهم وحفاظهم على صحتهم وصحة جميع العاملين بالجامعة، من خلال اتباعهم الإجراءات الاحترازية.

وأكد "غرباوي" أن الجامعة تحرص بشكل دائم على تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل والمدن الجامعية، بالإضافة إلى وضع لافتات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها اتباع العادات الصحية السليمة، ومسافات آمنة بين الطلاب سواء داخل قاعات المحاضرات أو في المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامة؛ إذ يتولى الأمن الإداري للجامعة مسؤولية عدم السماح لأي طالب بالدخول دون ارتداؤها، حرصا على سلامة كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.