خبير: مواجهة فيروس كورونا هي القضية الأكثر إلحاحاً للأمريكيين

قال الدكتور أدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "جورج تاون" في واشنطن، إن الانتخابات الرئاسية الدائرة حاليا في أمريكا لم تحدث من قبل إلا في القرن التاسع عشر أو قبل ذلك.

وأضاف "غريب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قضايا الاقتصاد ومواجهة فيروس كورونا هي القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لجموع المواطنين الأمريكيين، موضحاً أن بعض الولايات ستعلن نتائجها اليوم، ولكن وخلال الفترة المقبلة سنشهد دعاوى لإيقاف عد الأصوات لوجود تجاوزات في بعض الولايات.

وأكد أنه تم إيجاد أشخاص انتقلوا من ولاية لولاية وقاموا بالتصويت لمرتين، كما تناقل البعض وجود استخدام لبطاقات متوفين قاموا بالإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقوم مجلس الشيوخ بانتخاب نائب الرئيس، ويقوم المجلس الأخر باختيار الرئيس.

وتابع: "أعتقد أننا سنضطر للانتظار لأسابيع نتيجة الطعون المقدمة من المرشحين، وأتوقع أن نرى ردود بأحكام أخرها في شهر يناير المقبل، وبدأنا نري مظاهرات من قبل أطراف المرشحين، كما اشترى مواطنون سلاح فردي لما يقرب من مليوني شخص".

وأضاف: "هناك خوف وقلق دفع هؤلاء بشراء الأسلحة، وأمريكا هي دولة مؤسسات وفي حال حدثت اشتباكات سيقوم عمدة الولاية باستدعاء الحرس الوطني، كما يتثني للرئيس الحالي تحويل الحراس لقوة اتحادية تستمد قراراتها من واشنطن وحدها".