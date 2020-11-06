تأمينات وعلاج وقروض.. فوائد إدراج وظيفة "عامل نظافة" على البطاقة

مساعدة عمال النظافة بإدراج وظيفتهم في بطاقة الرقم القومي، خطوة هامة صرحت بها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال حوارها مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير تأمين اجتماعي للعاملين في تلك المهنة.

شحاتة: يتمتعون بالدعم التمويني والعلاج وتتغير نظرة المجتمع لهم

تلك الخطوة التي أعلنت وزيرة البيئة عن دراستها، اعتبرها خبراء التنمية البشرية وعلم النفس المجتمعي خطوة جيدة لتحسين أوضاع عمال النظافة بما ينعكس على تنمية المجتمع ككل، بحسب تعبيرهم.

الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة، علق على تلك الخطوة بقوله، تلك الفئة تندرج تحت مسمى "الدخل تحت المتوسط"، وإدراجهم على بطاقات الرقم القومي يوفر لهم امتيازات عدة يتمتع بها أصحاب الوظائف الحكومية منها الدعم التمويني وإتاحة الفرصة للقروض البنكية من أجل المشاريع الصغيرة كباقي الوظائف الأخرى بما يساعدهم على الارتقاء بمستوى معيشتهم.

إلى جانب الامتيازات السابقة، اعتبر شحاتة إدراج عمال النظافة على بطاقة الرقم القومي بحسب حديثه لـ"الوطن" يوفر لهم دعم تأميني وعلاج على نفقة الدولة وأسرهم، كل ذلك ينعكس بالإيجاب على تلك الفئة وعلى الدولة ككل، "الدولة تعمل على مصلحة المواطن من خلال الارتقاء بكل الفئات تحت المتوسطة"، لافتا إلى أن ذلك سينعكس أثره على التعاملات اليومية معهم ونظرة المجتمع لهم.

هندي: تخلق صورة ذهنية مختلفة للجمهور تجاه عمال النظافة الذين يستحقون التقدير

من الناحية النفسية، اعتبر الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية والمجتمعية، في حال تفعيل تلك الخطوة تساعد على خلق صورة ذهنية مختلفة للجمهور تجاه عمال النظافة الذين يستحقون التقدير على المجهود المبذول في المجتمعات، بما يرسخ في وجدان الأجيال الصغيرة أهمية احترام تلك الفئة.

وتابع هندي في حديثه لـ"الوطن" أن الأهم من كتابة المهنة في بطاقة الرقم القومي هو تكثيف التوعية المدرسية والمجتمعية بأهمية عمال النظافة ودورهم المهم في المجتمع بما يخلق أجيالا على قدر من التحضر في التعامل مع تلك الفئة.