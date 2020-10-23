الإسكندرية تنشر عمال النظافة بالشوارع لكسح مياه الأمطار

تواجد عمال شركة نهضة مصر المسؤولة عن عملية نظافة الشوارع في الإسكندرية، لكسح مياه الأمطار الخفيفة التي تساقطت على المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه في إطار المشاركة المجتمعية ومعاونة أجهزة المحافظة بالإسكندرية خلال فترة هطول الأمطار سيقوم عمال بكسح مياه الأمطار بالشوارع.

وقال المهندس أحمد عبد القادر نائب رئيس مجلس الإدارة، إن هذا العمل يأتي انطلاقا من الوازع الوطني تجاه الإسكندرية وأهلها لتخفيف الأعباء.

وأضاف المهندس وائل سليم مدير عام الفرع، أن ما تقوم به الشركة خلال فترة هطول الأمطار هو عمل تطوعي من جانب الشركة وأن العمال تقوم بكسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشه أو مطبق، وفي حالة وجود تجمعات مياه كبيرة يتم إبلاغ الجهات المعنية للتدخل.

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة ورياح باردة، وسط توقعات بتساقط أمطارغزيرة بنسبة 90% على المدينة الساحلية ومرسى مطروح، مما تسبب في رفع درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100%.

ومن جانبها دفعت شركة الصرف الصحي في المحافظة، بـ73 سيارة لشفط وسحب المياه المتراكمة في الشوارع ومنع تعطيل المرور.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن العمال وجميع السيارات والأجهزة التنفيذية في الشوارع منذ عدة أيام مع بدء التوقعات، لافتا إلى أن الأمطار لم تتساقط غزيرة إلا على غرب المدينة بالأمس.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه لم يشهد أي تجمعات للأمطار، والأوضاع مازالت مستقرة ولا يوجد أي تجمعات لافتًا إلى أنه وفقا للبيان المرسل من هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع من اليوم الجمعة وحتى الأحد لازالت احتمالات وفرص سقوط أمطار بنسبة 90% أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، على السواحل الشمالية الغربية في مرسى مطروح وبراني والسلوم والإسكندرية.