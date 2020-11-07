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حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان صادق في مشاعره، ولا يستطيع أن يخفيها إلى وقت طويل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

 القمر في منزل المال يدفعك نحو التركيز على المال والأعمال، ومن خلال العناية بحساباتك ودراسة قراراتك تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

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