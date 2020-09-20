ريم مصطفى بطلة "هاملت" أمام أحمد السعدني

تعاقدت الفنانة ريم مصطفي على المشاركة في بطولة مسرحية "هاملت" للمخرج عصام السيد، حيث رشحها الأخير لتجسيد شخصية "أوفيليا" حبيبة هاملت، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد السعدني.

وتبدأ ريم البروفات الأولية على خشبة المسرح خلال الأيام المقبلة، بخاصة وأنها لم تخض تجربة المسرح من قبل، ولذلك طلبت إقامة المزيد من البروفات للاعتياد علي العمل المسرحي وتكنيكه.

"هاملت" هي مسرحية تراجيدية ماساوية كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و 1602، تقع أحداثها في الدنمارك، تدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس، كان كلوديوس قد قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه، وتعتبر هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم.

يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفي كانت مشاركتها في بطولة مسلسل "شديد الخطورة" أمام الفنان أحمد العوضي، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عبر منصة watch it، وشاركهما البطولة كل من رياض الخولي، محمود حجازي، حمزة العيلي، أحمد صيام، ناهد رشدي، حسني شتا، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.