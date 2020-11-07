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حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
برج الميزان

برج الميزان

امرأة برج الميزان تفضل أن تلتزم بالهدوء في المواقف الصعبة التي تمر بها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر منزل الأصدقاء يعدك بعلاقات قوية تربطك بالبعض وتحصل على دعمهم خاصة إذا كنت مشاركا لهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على تحقيق تطور مثير في علاقة عاطفية ناشئة أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

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