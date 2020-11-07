فنانون يشيدون بأداء فريق عمل "ما وراء الطبيعة": رفع سقف التوقعات

شهدت أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، إشادات عديدة من نجوم الفن بأداء الفنان أحمد أمين وفريق العمل، ومن أبرز هؤلاء الفنانيين هند صبري، والتي علقت عبر "تويتر"، بقولها: "‏⁧‫ما وراء الطبيعة‬⁩ عمل مشرف بكل المقاييس.. شكرا ⁦‪عمرو سلامة على رفع سقف التوقعات، شكرت لكل صناع العمل‏".

وعلق نبيل الحلفاوي، قائلًا: "يا أحمد.. أنا لا كنت من قراء السلسلة ولا شفت العمل لسه.. لكن من التعليقات واضح إنك نجحت في تحقيق أصعب ما يواجه الممثل.. أن يصل إلى التطابق مع خيال قارئ العمل، وهو أمر لو تعلمون عظيم، ألف مبروك".

وكتب عمرو يوسف عبر "تويتر"، إلى كل صناع ⁧‫"ما وراء الطبيعة"‬⁩ والمايسترو ⁧‫عمرو سلامة‬⁩ شرفتونا جامد، نفسي اكتب أساميكم واحد واحد بس تويتر بيعد الحروف، شكراً يا مبدعين".

وعلق آسر ياسين، قائلا: "‏لسه متفرج على أول حلقة من ⁧‫"ما وراء الطبيعة"‬⁩ واتبسطت جداً أني شفت⁧‫ رفعت إسماعيل‬⁩ لحم ودم".

وروج المخرج عمرو سلامة للمسلسل قبل عرضة بطريقة مختلفة، حيث كتب عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قبل عرض المسلسل ارشادات للجمهور اثناء مشاهدة مسلسلة "المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، يا ريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت.

ونصح "بضرورة رؤيته في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة، ويا ريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة".

وأكمل: "وأنت بتتفرج افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات ثانية فتقرا الترجمة، ولو أنت من محبي السلسلة فتوقع مبكرا إن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق 100% لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها منذ نعومة أظافري".

وأضاف: "وأخيرا لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ماتفرجش.. شكرا جدا مقدما لكل مهتم".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك في قناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

وتبدأ القصة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.