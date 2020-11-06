للتعامل مع الأمطار.. محافظة الإسكندرية تعلن الطوارئ

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

ووفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، وبناءً على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة، تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ما يستدعي إعلان الطوائ ورفع درجة الاستعداد للقصوى.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ونوه إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، وأهاب با‏لمواطنين توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات حفاظًا على سلامتهم، وطالب المحافظ المواطنين بتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة حتى الاثنين القادم، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية تتعدى ٦٠كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة أو البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، فضلا عن عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.