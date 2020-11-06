"التعليم" عن تعديل رواتب مُعلمي المدارس الخاصة: "تربط بالدخل السنوي"

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم لـ"الوطن"، ملمحا من الهيكلة التي يعتزم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تطبيقها مطلع العام المقبل ضمن حزمة قرارات تتعلق بالمدارس الخاصة، والتي تختص برواتب الُمدرسين بهذه المدارس.

وأكد شوقي، الأحد الماضي، خلال حضوره اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أن رواتب معلمي المدارس الخاصة والمصروفات محل دراسة، بعد أن قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن تدني رواتب معلمي المدارس الخاصة ينعكس على العملية التعليمية، وهذا أمر غير مقبول.

وبحسب المصادر، جاء من ضمن المقترحات التى تعمل الوزارة في الوقت الحالي على صياغتها، أن يتم تعديل رواتب المُدرسين بالمدارس الخاصة بنسب تتعلق بالدخل السنوي للمدرسة، قائلةً: "مثلاً لو تحدثنا عن مدرسة دخلها السنوي من المصروفات يصل لـ10 ملايين جنيه، هنا وفقًا للمستندات التي تقدم من كل مدرسة سنعرف دخل كل مدرسة وعليه سيكون رواتب المدرسين بها زيادات تتعلق بنسب الدخل الصافي للمدرسة".

"التعليم": منظومة جديدة تحكم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور

وقبل يومين، أكد وزير التربية والتعليم، إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام 2021، مؤكدًا أنها ستكون ضوابط صارمة في ظل تفهم الوزارة لما يعانيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام

وبحسب منشور صادر من وزارة التربية والتعليم، فبدءًا من يناير المقبل وبسبب تداعيات فيروس كورونا سيتم تطبيق القرار الخاص بتخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021، أو استمرار تحصيل مصروفات "التعليم والنشاط" على عام 2019/2020.