مقترحات ضوابط المدارس الخاصة: حذف رسوم الأنشطة ومهلة لدفع المصروفات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات، لإعلان القرار الرسمي بشأن ضوابط مصروفات المدارس الخاصة، التي أشار لها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قبل أيام.

ويشمل القرار الذي يصدر عقب عودة الوزير من رحلة خارجية، قرارات بشأن مواعيد دفع المصروفات للمدارس من قبل ولي الأمر، ومواعيد المهلة القانونية للدفع حال التعثر في الدفع بالمواعيد الأصلية، وعدد الأقساط التي يسمح فيها لولي الأمر بتقسيط المصاريف.

وأشار المصدر، إلى أنّ القرار سيحدد عدم أحقية المدرسة الخاصة في حجب نتيجة الطالب بسبب المصروفات.

وفيما يتعلق بمصروفات العام الدراسي الذي بدأ، تضمن القرار اقتراحات لإدارة المدرسة الخاصة، إما بالإبقاء على المصروفات بنفس قيمة العام الدراسي الماضي، أو حذف رسوم الأنشطة، ما يترتب عليه تقليل المصروفات.

شوقي: لن نسمح بعودة الدروس الخصوصية.. والوضع الصحي في المدارس مستقر

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لا تسعى لإغلاق أو تعليق الدراسة، في ظل ما يتردد من أنباء عن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، أنّ الوزارة لديها عدة خطط سيتم تنفيذها في الحال، للحفاظ على العام الدراسي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء السنة الدراسية 2021/2020.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لن تسمح بعودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، خاصة أنّ مجموعات التقوية أصبحت البديل الشرعي والمناسب لجميع التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية، كما أنّ العام الدراسي الجديد يسير كما خُطط له وحقق مراده مع أول أسابيع الدراسة، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.

ولفت شوقي، إلى أنّ الوضع بجميع المدارس على مستوى الجمهورية مستقر للغاية، ولا توجد أي معوقات تؤثر على العملية التعليمية.