"التعليم" عن منشور إلغاء زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة: غير ملزم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن منشور إلغاء نسب الزيادة المقررة فى مصروفات العام الدراسى الحالى، بالمدارس الخاصة " عربى ولغات ودولى"، غير ملزم حتى الآن، مشيرا إلى أن المنشور سيتم إرساله إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر يوم الأحد المقبل، وسيتم مناقشته مع المدارس الخاصة والدولية، وسيتم معرفة مدى إستجابة المدارس لهذه القرارات، خاصة أن القرار هدفه تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بسبب كورونا.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه فى حال تطبيق القرار لن يكون بأثر رجعى، وسيتم تنفيذه خلال الترم الثانى من العام الدراسي الجديد 2020-2021، مشيرا إلى أن إدارة التعليم الخاصة أقترحت إلغاء نسب زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الحالى، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها جموع أولياء الأمور جراء جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هناك ضوابط جديدة ستحكم الصيغة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة سيتم إعلانها أول يناير 2021.

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات صارمة لجميع المدارس الخاصة والدولية بعدم منع دخول الطالب إلى المدرسة وحضور الحصص الدراسية حال عدم التأخر فى دفع المصروفات الدراسية، موضحا أنه لا يمكن ربط حضور الطالب إلى المدرسة بالمصروفات الدراسية، مؤكدا أن جميع المدارس ملتزمة تماما بتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأحترام الصيغة التعاقدية بين المدرسة وولي الأمر.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن عبر صفحته الشخصية عبر "الفيسبوك"، أنه لا يعني الخطاب المتعلق بمصروفات المدارس الخاصة وإلغاء الزيادة التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام 2021.

وقال وزير التعليم، إن هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح، وتستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.