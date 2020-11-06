عماد أديب: "ترامب" قد يقسم الحزب الجمهوري ويشكل تيارا خاصا به

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الخاسر في الانتخابات الأمريكية دائما ما يرسل خطاب تنازل للفائز، ويؤكد أنه قبل النتيجة، وهذه مسألة عرفية، لافتا إلى أن نصف من كان لهم حق التصويت في المجتمع الأمريكي من سن 18 عاما لما فوق 45 عاما، وهؤلاء يرفضون هذا النظام بالرغم أنهم قد لا يقبلون النتيجة، بمعنى أنهم كانوا يريدون مرشحهم، لكنهم يعترضون على النظام.

وأضاف "أديب"، خلال لقاء عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن أخطر ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا هو التحريض على رفض النظام، وإثارة المشكلات في الشارع، لأنه لا يريد الاعتراف بهزيمته في معركة لا تشوبها شوائب كبرى، وإذا حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 306 نقاط، وهو أعلى من النقاط المطلوبة وهي 270 ففي هذه الحالة سيصعب على فريق المحامين والمستشارين القانونيين أن يثبتوا أن هذه النقاط قد أثرت في النتيجة النهائية.

وأشار إلى أن ما سيترتب عليه ذلك الدخول في مرحلة خطيرة ستكون فيها اضطرابات في الشوارع، وسينقلب الكثير من أقطاب الحزب الجمهوري على "ترامب"، وسنرى حزب جمهوري جديد، وقد يقسم "ترامب" بنفسه الحزب بأن يشكل تيارا خاصا به، ويأخذه خارج الحزب.

وأفادت الأنباء بأن بايدن يوسع الفارق مع ترامب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، ونتيجة السباق الرئاسي الأمريكي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن في 4 ولايات، لتبقى النتيجة على الشكل التالي: 264 صوتا في المجمع الانتخابي لصالح جو بايدن، أما منافسه دونالد ترمب، فلديه حتى الآن 214 صوتا، وتتبقى لبايدن 6 أصوات فقط لحسم فوزه بالرئاسة، فيما يستمر المرشح الديمقراطي في تقليص الفارق مع منافسه الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.

وسيصبح بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة إذا فاز بولاية بنسلفانيا أو بجورجيا ونيفادا، في حين تبدو فرص ترامب أصعب نسبيا، حيث يحتاج للتفوق في كل من بنسلفانيا وجورجيا، وكذلك هزيمة بايدن في نيفادا.

يأتي ذلك فيما قلص بايدن الفارق مجددا مع ترامب في بنسلفانيا عند 18 ألف صوت، وأفاد مركز إديسون للأبحاث أنه بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترامب حصل على 49.56% من الأصوات مقابل 49.29% لبايدن.

وفي ولاية نورث كارولاينا ما زالت عمليات الفرز مستمرة، حيث جرى فرز نحو 94% من الأصوات، وهي تميل لصالح الرئيس ترامب، حيث يتقدم بنسبة 50% مقابل 48.7% لبايدن، وهذه الولاية توفر 15 صوتا في المجمع الانتخابي، ولكن سلطات الولاية في نفس الوقت تستبعد أن يتم تحديث الأرقام قريبا.

وفي نيفادا، أفادت الأنباء بأن بايدن يوسع الفارق مع ترامب في تلك الولاية بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن، ويتوقع أن تكون نيفادا ولاية حاسمة إذ تكفيه أصواتها للفوز بالرئاسة، بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية.