افتتاح أول مركز يوثق عمارة الأرض في سيوة

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من السفراء مركز عمارة الأرض الثقافي، ومركز "رعاية الأمومة والطفولة"، والمنطقة التجارية بـ"شالي" الأثرية، ومسجد أورغامي الأثري بسيوة.

جاء ذلك على هامش افتتاح مشروع ترميم قلعة شالي الأثرية بسيوة والذي استمر لمدة عامين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار مشروع إحياء المدينة.

وقالت إيناس المدرس مدير المشروع مركز رعاية الأمومة والطفولة يستهدف توفير احتياجات الصحة الإنجابية الأساسية للسيدات والأطفال وهو عبارة عن عدة منازل، حيث كان أول سكن لأهل المدينة، وتم بناءه على الطراز السيوي، حتى يكون جزءا من المدينة وتراثها، ويضم جزءا خاصا برعاية الأطفال، وآخر لرعاية الأمهات، ومعملا.

وحول مركز عمارة الأرض الثقافي، يقع في مكان متميز على حدود سور مدينة شالي القديمة، وبالتعاون مع العالم الأثري والمؤرخ الإيطالي، سرجيو فولبي، المحب والعاشق لواحة، سيوة تم دعمه بمجموعة من الكتب النادرة الخاصة بسيوة وكذلك الخرائط القديمة الأصلية وأفلام تسجيلية عن سيوة وتواجدها القوي في التاريخ وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، ويتضمن أيضا خطوات توثيق مشروع ترميم وإحياء قرية شالي وطريقة بناؤه وأهم الخامات المستخدمة.

وبالنسبة للمنطقة التجارية، تم إعداد التخطيط والتصميم المناسب لها؛ و قام الفريق المعماري بفحص وتحليل للنمط العمراني لمدينة شالي القديمة، وأنتجت الدراسة عن رؤية وهي أن مشروع "إحياء مدينة شالي" سيصبح نموذجاً إنسانياً لتطور واحة سيوة ككل، حيث يكون المشروع هو منبع أفكار التطوير لتصبح سيوة حاضنة للتراث والفن والثقافة.