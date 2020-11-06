استمر 12 ساعة.. حريق هائل يلتهم 2000 طن قش أرز بالدقهلية

التهم حريق هائل ألفي طن من قش الأرز، بمركز السنبلاوين في الدقهلية، اليوم، واستمرت قوات الإطفاء والحماية المدنية في محاولة السيطرة علي الحريق وإطفائه علي مدار 12 ساعة متواصلة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، بورود بلاغًا إلي إدارة شرطة النجدة، من أهالي قرية "بدنده" مركز السنبلاوين، باندلاع حريق هائل في مخزن لقش الأرز بأرض زراعية في القرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ بقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، مدير إطفاء الدقهلية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، واستمر الحريق لنحو 12 ساعة متواصلة تمكنت خلالها قوات الإطفاء من السيطرة عليه.

وبالفحص تبين اندلاع النيران في أكثر من 2000 طن من قش الأرز، مخزنة بقطعة أرض زراعية على مساحة فدانين ملك المواطن "سامح إ. أ." ، وأكد شهود عيان أن النار امتدت سريعا في قش الأرز وأضاءت سماء القرية، كما ارتفعت سحب الدخان علي مساحة الحريق بالكامل ما تسبب في الذعر بين المواطنين، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية، وباشرت الأدلة الجنائية جهودها للتعرف علي سبب الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن وزارة بالبيئة منحت تراخيص لمتعهدي جمع قش الأرز علي مستوي المحافظات لجمعه وإعادة تدويره بغرض القضاء علي السحابة السوداء، وبلغت المساحة المنزعة بالأرز في الدقهلية هذا العام 325 ألف 254 فدان، ويقترب موسم حصاد الأرز علي الانتهاء، وتمكن خلاله المتعهدين من جمع أكثر من 300 ألف طن قش أرز حسب بيانات مديريتي الزراعة والبيئة.