أسرة "طفل المرور" تنفي تحويل والده المستشار إلى عمل إداري

نفت مصادر في أسرة الطفل أحمد أبو المجد، الشهير بـ"طفل المرور"، تحويل والده، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، إلى عمل إداري كما أشيع خلال الساعات الأخيرة.

وقالت المصادر، إن والد الطفل لم يبلغ بأي قرار من هذا النوع، وأنه مستمر في موقعه الوظيفي، كنائب لرئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية.

وكان المستشار أبو المجد عبدالرحمن، والد "الطفل"، قدَّم اعتذارا رسميا لجموع الشعب المصري ورجال الشرطة، عما بدر من نجله.

وقال المستشار أبوالمجد، في بيان صادر عنه يوم الثلاثاء الماضي: "حضرت اليوم لديوان عام وزارة العدل، أنا المستشار والد الطفل (أحمد)، ورغبت ومن قلب جهة عملي التي أتشرف بالانتماء إليها، ديوان عام وزارة العدل، أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بطوائفه كافة، عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالايذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة، اثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة، أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة، تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما".

وتابع: "انطوت عبارات نجلي على كلمات تشي بأنّه فوق المحاسبة، وهو الأمر الذي أرفضه تماما، وأؤكد عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية، كما أؤكد خضوعي شخصيًا للقانون الذي أحترمه وأُجلّه وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ 30 عاما، وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون، جرى إلقاء القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية، للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد، احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة، وأُشهد الله تعالى أني تركته دون مرافق ودون محام، ليعلم ألا أحد فوق القانون".

واستكمل والد طفل المرور: "أتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والساهر على أمننا في هذه الظروف، ويتحملون من أجل شهواتنا الصعاب".

وأتم المستشار أبوالمجد، بيانه قائلا: "الشعب المصري العظيم، واقع الحال أنّه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي، الذي أتعهد أمامكم أنّي سأتولى تقويمه، وأعاهدكم أنّه لن يصدر عنه تصرف مسيء آخر، متمنيا من الجميع قبول اعتذاري وخالص تقديري".