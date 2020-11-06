خالد عكاشة: "بايدن" سيحسم الانتخابات حال الفوز بولاية بنسلفانيا

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانتخابات الأمريكية على مسافة ساعات من الإعلان عن الولايات الحاسمة بالرئاسة الأمريكية، وتتجه الأنظار حاليا إلى ولاية بنسلفانيا، باعتبارها المستحوذة على 20 مقعد داخل المجمع الانتخابي الأمريكي.

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه في حال نجح المرشح جون بايدن في حسم تلك الولاية بالانتخابات الرئاسية الأمريكية قد لا ينتظر باقي الولايات في إعلان فوزه بالانتخابات، كون تلك المقاعد الـ20 هي الحاسمة في الانتخابات وستدفع به نحو كرسي الرئاسة مباشرة.

وأوضح أن التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي الجديد يكون في شهر يناير المقبل، حيث نجح الجمهوريون في الاستحواذ على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يحوذوا بها على الأغلبية، وفوز بايدن قد يحسن من أداء الديمقراطيين في الانتخابات.

وأكد "عكاشة" أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق أن يصل المرشح الديمقراطي إلى هذه المساحات من المنافسة والدخول إلى احتماليات كبيرة للفوز، حيث إن معظم المؤشرات لم تضع ذلك السيناريو، ولكن التفاصيل والأحداث الأخيرة التي عصفت بأمريكا وكان أهمها أزمة كورونا قلبت المشهد رأسا على عقب وتأذي الرئيس الحالي دونالد ترامب كثيرا من فترة جائحة كورونا، حيث استطاعت تلك الفترة تقليص النجاحات التي حققها على الأرض طوال السنوات الثلاث الأولى من عمر ولايته.

وأشار إلى أنه وطوال الساعتين الماضيتين وقعت الكثير من التصريحات من الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، وكل الدوائر المحيطة به تتجه إلى سياق بأن تلك الانتخابات لن يرضي بها الرئيس الأمريكي، وهناك مساحات واسعة جدا للتشكيك في نزاهة الانتخابات من جانب الحزب الجمهوري ودوائرة المحيطة.