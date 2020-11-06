لو بتحب تسافر في الشتا.. أسعار رحلات أسوان والأقصر في شركات السياحة

بحلول فصل الشتاء، يحرص الكثيرون من محبي السفر على البحث عن عروض شركات السياحة المختلفة لرحلات الأقصر وأسوان، حيث إنها تعد من أهم المقاصد السياحية في فصل الشتاء، نظرا لما تتمتع به تلك المدينتان من طقس دافئ، يجعل الوافدين يستمتعون بجمال الطبيعة والأماكن الأثرية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار رحلات الأقصر وأسوان في رحلات السياحة المختلفة، كالتالي:

رحلات إلى الأقصر وأسوان 5 نجوم

- رحلة للأقصر وأسوان 4 أيام و3 ليال يتراوح سعرها بين 2300 و2500 جنيه للفرد.

- رحلة للأقصر وأسوان 5 أيام و 4 ليال يتراوح سعرها بين 2900 و3200 جني للفرد.

- الإقامة تكون في فندق 5 نجوم.

- الأسعار شاملة رحلة 5 نجوم بالإضافة إلى فطار وغداء وعشاء.

- الزيارات السياحية بالرسوم وانتقالات الداخلية.

- توفر الشركات مرشدين سياحيين للاستقبال من محطة القطار عند الوصول.

رحلات إلى الأقصر وأسوان 4 نجوم

- رحلة للأقصر وأسوان 4 أيام و3 ليال بسعر 1800 جنيه للفرد.

- رحلة للأقصر وأسوان 5 أيام و4 ليال بسعر 2000 جنيه للفرد.

- الإقامة تكون في فندق 4 نجوم.

- الأسعار شاملة الرحلات بالإضافة إلى إفطار وغداء.

- توفر الشركات مرشدين سياحيين للاستقبال من محطة القطار عند الوصول.

رحلات وزارة الشباب والرياضة

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة قطار الشباب الخاص بموسم شتاء 2020، الذي يبدأ برحلات للأقصر وأسوان، على أن يبدأ الفوج الأول 19 نوفمبر ويستمر حتى 26 نوفمبر، والتفاصيل كالتالي:

- قيمة الاشتراك تبلغ 800 جنيه للفرد الواحد، ويتم سداد القيمة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- يتم تنفيذ البرنامج بأسوان بالأتوبيسات من الأقصر إلى أسوان والعودة للأقصر في نفس اليوم.

- يتم التوريد بالمديريات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.