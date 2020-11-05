الشباب والرياضة تعلن عن رحلة للأقصر وأسوان.. الاشتراك بـ 800 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إطلاق قطار الشباب، برحلات للأقصر وأسوان، على أن تبدأ اول رحلة يوم 19 نوفمبر، وتستمر حتى 26 نوفمبر، على أن يتم إقامة الفوج بالكامل بالأقصر "الفتيات في المدينة الشبابية والشباب بمركز التعليم المدني"، وذلك لوجود أعمال تطوير بالمنشآت الشبابية بأسوان.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شروط الاشتراك وقيمته وتفايل الرحلات، كالتالي:

شروط الاشتراك

- ألا يقل سن المشترك عن 18 عام وألا يزيد عن 40 عام.

- لا يسمح باصطحاب الأطفال أو الأسر.

- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين، ويتم تحديد ذلك من خلال الرقم القومي المسجل على موقع الوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية إلزامي لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار.

- يتم توقيع الكشف الطبي للمشاركين بمعرفتهم وعلى نفقتهم بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة.

- يتم تسليم أصل الكشف الطبي وصورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية أثناء سداد اشتراك الرحلة.

- يتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها والتوقيع على الإقرار ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية.

تفاصيل الرحلة وقيمة الاشتراك

- قيمة الاشتراك تبلغ 800 جنيهاً للفرد الواحد، ويتم سداد القيمة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- يتم تنفيذ البرنامج بأسوان بالأتوبيسات من الأقصر إلى أسوان والعودة للأقصر في نفس اليوم.

- يتم التوريد بالمديريات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً من الأحد إلى الخميس مع إستبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس والتحرك للعودة مساء يوم الأربعاء التالي من محطة سكك حديد الأقصر.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أي تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأي من المشاركين بالقطار "رقم العربة ورقم المقعد" أو أماكن الإقامة أو البرنامج طبقاً للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.

- البرنامج السياحي لقطار الشباب يبدأ من الأقصر "معابد البر الشرقي، جزيرة الموز، معابد البر الغربي، الصوت والضوء بالكرنك، جولة حرة بالمدينة"، وأسوان "السد العالي، متحف النيل، معبد فيلة، جزيرة النباتات، القرية النوبية، متحف النوبة، جولة حرة بالمدينة".