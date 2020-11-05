الأقصر تشهد افتتاح 3 مساجد جديدة بحضور قيادات الأوقاف غدا

قال مصدر بمديرية الأوقاف في محافظة الأقصر، إن المديرية بصدد افتتاح 3 مساجد جديدة غدًا الجمعة، جميعها من تنفيذ الوزارة من حيث موازنتها ومواردها الذاتية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح مساجد جديدة بالمحافظة.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن قيادات المديرية ستشارك غدا الجمعة، في افتتاح 3 مساجد التي تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهي مسجد الشيخ صالح بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا، ومسجد آل البيت بنجع الفاخورة بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، ومسجد الفتح بجسر الحجر بمركز ومدينة أرمنت، بحضور كل من قيادات الدعوة بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف بندر الاقصر وإدارة أوقاف إسنا وإدارة أوقاف أرمنت، والمواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، إنه الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية افتتاحها سابقا، يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثله فى مديرية أوقاف الاقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الجهد في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها.

وافتتحت مديرية الأوقاف بالأقصر 3 مساجد جديدة الجمعة قبل الماضي، جميعها من تنفيذ الوزارة، من حيث موازنتها ومواردها الذاتية، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وشاركت قيادات المديرية في افتتاح مسجد "الغرز" بمدينة أرمنت، ومسجد "النور" بناحية "منشأة العماري"، في مدينة الأقصر، ومسجد "أبوزيد"، بقرية "العشي"، مركز الزينية.

وكان الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، قد أعلن استكمال حملات التعقيم والتطهير الشاملة فى مختلف مساجد المحافظة لمكافحة العدوى بفيروس كورونا لحماية المصلين، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وبناء على تعليمات الوزارة واستمرارا للعمل بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه تم البدء في تلك الحملات لتعقيم وتطهير المساجد، بدءاً من يوم الاثنين الماضى وحتى اليوم الخميس 5 نوفمبر، حيث تم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مع القيام بحملة نظافة وتعقيم وتطهير للمساجد والإدارات التابعة للمديرية كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى مع المتابعة الشخصية لمديري الإدارات لهذا الأمر والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.