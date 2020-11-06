عاجل.. مستشار الرئيس: مصر تشهد الآن زيادة في أعداد إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ذروة انتشار فيروس كورونا في مصر كانت في شهري يونيو ويوليو، ثم بدأت الأعداد تقل حتى الشهر الماضي، وكان هناك توقع أنه مع دخول الخريف والشتاء ستزيد أعداد الإصابات بعض الشيء وهو ما حدث.

وأضاف "تاج الدين" خلال تصريحات عبر خاصية "زوم"، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، أن مصر تشهد الآن زيادة في بعض الأعداد، لكنها زيادة معقولة: "لا نتمنى حدوث هذه الزيادة، وعدد كبير من الإصابات بسيطة ومتوسطة، والحالات التي تحتاج دخول مستشفيات أقل، والحالات التي تحتاج إلى دخول العناية المركزة أقل".

وتابع أنه عندما حدث نوع من الفتح المحسوب والدقيق لبعض الخدمات والأنشطة كان رئيس الوزراء يقول إنه إذا حدثت زيادات في الأعداد قد تكون هناك إجراءات أخرى، ما يعني أن المتابعة الدقيقة والترقب مهمة جدًا في هذه المراحل.

وحول الموجة الثانية، قال: "لدينا نسبة زيادة في الحالات، وبصرف النظر عن تسمية ما يحدث بأنه امتداد للموجة الأولى أو نشاط آخر للموجة الأولى أو بداية موجة ثانية، فإن هذه المسميات ليست مهمة حاليًا، والأهم هو كيف نواجهها وأن يجرى التنبيه والتحذير من الزيادة والدولة اتخذت الإجراءات كافة للحد من انتشار الفيروس".