21 خطوة لتفادي غلق المحلات والمطاعم والكافيهات بسبب كورونا

في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات الحد من انتشار فيروس كورونا.

شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظين ضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمحلات خاصة المطاعم والمقاهى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف منها، وتضمنت اشتراطات تشغيل تلك الانشطة الضوابط التالية:

- الحفاظ على التباعد التباعد الاجتماعى

- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام ومتر بين كل شخص وأخر بالمائدة

- الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة

- غلق أماكن لعب الأطفال

- التزام ارتداء الكمامة للعاملين داخل المنشأة

- التزام نسبة الإشغال داخل المكان بحيث لا تتعدى 50%

- توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي داخل المنشأة

- حظر"الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

- استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم

- إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع

- فى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

- ضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

- الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان

- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة

- توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ

- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

- قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميا

- إخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين

- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.

- تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

- ترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة التيك أواي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلى رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.