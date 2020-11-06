فاروق الباز عن التعليم المصري: "كنا خربانين آخر 70 سنة"

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن المخ والعقل لكافة المصريين في مستويات عالية، وهو أمر مرتبط بالجين المصري وكافة الطلاب قابلين للتميز لأعلى الدرجات، حيث كانت مصر بحاجة إلى خطة للسير نحو تعليم أفضل: "معرفناش نمشي مسيرة التعليم صح في الـ 70 سنة اللي فاتت، كنا خربانين".

وأضاف "الباز" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "الجمعة في مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على قضائية "MBC مصر"، أن رفعة البحث العلمي في مصر تستوجب إعلاء قيمة التعليم في المجتمع المصري وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية أو سرقة الأبحاث العلمية، حيث إن جودة التعليم المصري تعكس جودة البحث العلمي، موضحا أنه أثناء دراسته في جامعة عين شمس كان يدرس الكتب نفسها التي يتم تدريسها للمواطنين في إنجلترا وألمانيا وأمريكا: "كان راسنا براسهم في التعليم".

وأكد أن حاليا أصبحنا نشاهد بعض النتائج الجيدة في مجال التعليم: "بدأنا نمشي صح، ولكن موصلناش لحاجة لسه".

وفي سياق أخر، أشار إلى أنه خلال الـ 3 أشهر المقبلة سيتم الكشف عن لقاح يخص فيروس كورونا، ولكن غير معلوم جهته ومدى أهميته في القطاع الصحي، لافتا إلى أن الشركات الطبية في بكين والشركات الطبية الأمريكية وجامعتين في أوروبا يقومون يضخ كم كبير من الأموال للوصول في أسرع وقت ممكن للقاح ضد الفيروس.