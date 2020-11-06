فاروق الباز: الشعب الأمريكي عاقل والانتخابات مفيهاش غش

علق الدكتور فاروق الباز، على مجريات الانتخابات الأمريكية، قائلا إن الوضع العام قلق بسبب ما حدث قبل الانتخابات ولكن في نهاية الأمر الولايات المتحدة ستنهي الانتخابات، وسيسير كل شيء في مجراه، بغض النظر عن المشكلات لأن الديمقراطية هي المسيطرة، والخلافات الحادثة طبيعية وستنتهي والغالبية العظمى من المواطنين "عاقلة" ستقبل بالنتيجة أيا كانت، مع وجود بعض الأشخاص سيشككون في النتائج.

وأضاف "الباز"، خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أنه لا يوجد صراع في الانتخابات، وأصوات الناخبين هي التي ستحسم الصراع، وحاليا تشير الأرقام إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو من حاز على الغالبية العظمى من الأصوات، مؤكدا أن أعمال العنف بسبب النتائج أيا كانت ستكون بسيطة جدا، وليس كما البعض يتصورها، وإذا حدثت ستحدث من جانب أنصار "ترامب".

وأشار العالم المصري الكبير إلى أن ابن ترامب صرح اليوم وقال "مش هنسيب البيت الأبيض"، متابعا: "فيه ناس كتير جدا بتعتبر أن الحكومة على وجه العموم بتعمل ضدها وبتاخد الضرائب منهم وبتعمل بيها شوارع وهي الناس مش عاوزين شوارع جديدة أو طيارات"، مؤكدا الانتخابات الأمريكية ديمقراطية والأصوات صحيحة "لغاية دلوقتي الشغل صح ومفيش غش".

وأكد "الباز" أن دور القضاء هام إذا كان هناك نزاع لحله، وهذا جزء من العمل الديمقراطي، لافتا إلى أن الرئيس الجديد سيبدأ عمله في يناير المقبل، ما سيمنح ذلك وقتا للقضاء لحل النزاعات، موضحا أن نتيجة الانتخابات الأمريكية تؤثر على العالم العربي بشكل بالغ، نظرا لأهمية الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن أساسيات السياسة الأمريكية واحدة.