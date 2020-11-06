عاجل.. تأجيل الدراسة في الإسكندرية غدا بسبب الطقس السيئ

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية. وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.