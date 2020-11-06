أديب: إيران وأردوغان سيرتعان في المنطقة إذا غادر ترامب السلطة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المرشح الأفضل للعالم العربي، لأنه بالنظر لحالة التوتر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، سنجد أنه يوجد نوعين من التطرف نتيحة للإسلام السياسي، فهناك تطرف إسلام سياسي شيعي تقوده إيران، وإسلام سياسي سني تقوده تركيا بتمويل من قطر.

وأضاف "أديب"، خلال لقاء عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الدول الثلاث ليست على علاقات طيبة ولا تراهن على نظام "ترامب"، حيث تستخدم عبارة "خصم خصمي أو عدو عدوي"، لذلك ترامب بالنسبة للعالم العربي بفرضه عقوبات شديدة يؤلم الشعب الإيراني ضغطت على الحكومة، كذلك العقوبات التي فرضت على تركيا كانت لها ضغط شديد، وعدم ضغط "ترامب" على دول الاعتدال كل هذه مؤشرات تدل على أنه كان تقريبا في المعسكر ليس لسبب إيدولوجي ولكن لسبب مصالحه.

وأكد أنه إذا غادر "ترامب" السلطة في 20 يناير المقبل، سيتم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، وسوف ترتع إيران مرة أخرى في المنطقة، ويعربد أردوغان في شرق البحر المتوسط بأعمال قرصنة بحرية، واعتداء سلامة دول المنطقة من ليبيا إلى العراق وسوريا.

وأشار عماد أديب إلى أن أردوغان هو الذي سوق لأوباما فكرة تسويق جماعة الإخوان الإرهابية، وأدخل لديهم عبارة ما يسمى بـ"الإسلام الرقيق أو غير المتوحش"، كما أن الرئيس التركي هو من درب النواة الأولى من داعش وأدخلهم لسوريا، لافتا إلى أن العلاقة بينه وبين النظام داخل أمريكا قوية للغاية خاصة في عهد الديمقراطيين، ولكن من الممكن أن يكون هناك تغير.

وتابع: "هنا يجب علينا طرح السؤال وليس البكاء على اللبن المسكوب، وهو من سيكون فريق السياسة الخارجية والأمن القومي الذي سيكون مع "بايدن" ونحاول حتى يوم 20 يناير المقبل شرح قضيتنا ومواقفنا ونقنعهم أن إيران وتركيا دولتان مهمتان لكن حكم ولاية الفقية في إيران خطر وحكم رجب أردوغان خطر لا نطلب منكم أن تتنازلوا عن دور إيراني أو تركي، ولكن أن تتفهموا أننا لا نرفض الدول بل نرفض أنظمتها".