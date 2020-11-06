عاجل.. وزير التعليم عن تعليق الدراسة بسبب الطقس: القرار للمحافظين

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور قرارات مركزية من الوزارة بتعطيل الدراسة خلال الساعات المقبلة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بسبب موجة طقس سيئ مرتقبة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن مسئولية تعطيل الدراسة ليوم أو أكثر في المحافظات يعود إلى قرار محافظ الإقليم، حسب ظروف محافظته.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أعلن، منذ قليل، عن تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

واستثنى "الشريف" من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية، حسبما أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل.

وعن إمكانية تعطيل الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا، أكد مصدر مسؤول أنه لا نية لإلغاء العام الدراسي الجديد تحت أي ظرف.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن المستقر عليه حتى الآن، عدم إغلاق المدارس، مع التوسع في التعليم الإلكتروني بنظام الفصل المقلوب، وفقا لكثافات الفصول في كل مدرسة، مشيرا إلى أن نظام الفصل المقلوب، الذي يعتمد على التعلم عبر وسائل مختلفة خارج المدرسة، سيسهم بشكل كبير في خطة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الفنية للأسبوع الثالث على التوالي مرتفعة جداً، موضحاً أن هناك التزاماً واضحاً من جميع الطلاب بحضور الحصص النظرية والعملية بالمدارس الفنية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني وربطه بسوق العمل، للقضاء على البطالة.