أخبار التعليم.. لا نية لإلغاء "مجانية التعليم" وتحذير للثانوية العامة

شهدت العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي حالة من الاستقرار، رغم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم لوضع سيناريوهات أخرى في حال عودة تفشي كوفيد 19 مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التعليم العالي يحيل واقعة معهد خدمة الإسكندرية للنائب العام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، وذلك بعد إحالة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الواقعة للنائب العام.

التعليم: زيادة رسوم الكتب في المدارس الخاصة شائعة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، على ما يتردد عن "زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي"، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي.

الحكومة تنفي إلغاء "مجانية التعليم": حق دستوري للمصريين

أكدت رئاسة مجلس الوزراء، عدم نية الحكومة للمساس بـ"مجانية التعليم"، مؤكدة أنه حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي".

"التعليم" تحذر طلاب الثانوية العامة من التطبيقات المزيفة

حذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلة الثانوية من "تطبيقات مزيفة" وصفتها، بأنها "تستهدف الإضرار بالعملية التعليمية".

أجرى عملية جراحية.. حكاية معلم اعتدى عليه ولي أمر بآلة حادة

تعرض المدرس عبدالمنعم سعد بمدرسة سمنود الاعدادية الجدية بنين بمحافظة الغربية للاعتداء من أحد أولياء الأمور على مدار الأيام الماضية، ما أدى إلى تحرك نقابة المعلمين من أجل الوقوف إلى جانبه وزيارة نائب الوزير له في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية.