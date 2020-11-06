مصادر: لم تصدر قرارات مركزية بمنح إجازة للجامعات غدا

نفى مصدران في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، صدور أي قرارات مركزية بتعطيل الدراسات في جميع الجامعات على مستوى المحافظات غدا، مؤكدين أن القرارات الخاصة بجامعة الإسكندرية ومعاهدها يرجع لموجة الطقس السيئ المتوقعة.

وقال مصدر بـ"الأعلى للجامعات"، في تصريح لـ"الوطن"، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفوّض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية في نطاق محافظاتهم باتخاذ قرار تأجيل الدراسة حال الحاجة، لدى وجود ظروف مناخية سيئة.

وأوضح المصدر أن غالبية الجامعات لديهم يوم غدٍ السبت إجازة رسمية من الأساس، والباقي لم تصدر بشأنه قرارات مركزية بشأن منحهم إجازة عدا محافظة الإسكندرية حتى الآن.

وأشار إلى أنه حال صدور قرارات جديدة بإجازات لجامعات ومعاهد المحافظات ستعلن من الجامعة نفسها أو المحافظة التي يصدر القرار في نطاقها.

وكان الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة غدا، السبت بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية.

كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي توقع تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

وعقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"الوطن"، قائلاً إن الإجازة من اختصاص المحافظين.