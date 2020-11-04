سلبية مسحة كورونا لوزير التعليم العالي بعد إصابة مصوره الخاص

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه بمجرد الإعلان عن إصابة أحمد إبراهيم المصور الصحفي بالمركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي، تّم إجراء حصر بالمخالطينن للمصور واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، من خلال الفحص والتحليل والتأكّد من ظهور الأعراض للمرض من عدمه، والتوصية بالعزل المنزلي لمن تظهر عليه أي أعراض.

حصر المخالطين للمصور واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجرى مسحة طبية، مؤكّداً أنَّ نتيجتها جاءت سلبية الإصابة، لافتًا إلى أنَّ الوزير يؤدي عمله بالوزارة على أكمل وجه دون وجود أي مشاكل أو أعراض.

إصابة مصور وزارة التعليم العالي بكورونا

وكان أحمد أبراهيم، المصور الصحفي بالمركز الاعلامي لوزارة التعليم العالي، والمصور المرافق للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في جولاته ولقاءاته، أعلن أمس عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإيجابية الإصابة بالفيروس، داعيًا جميع المخالطين له الفترة الماضية بعمل الإجراءات الطبية اللازمة والإطمئنان على انفسهم.

وقال "إبراهيم"، عبر منشور له علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "راضيًا بقضاء الله وقدره الحمد لله، أنا إيجابي كورونا، اللي تعامل معايا اليومين اللي فاتوا دول يطمئن على نفسه، دعواتكم".

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح الأحد الماضي تجديدات كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان فرع الزمالك بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما شهد وزير التعليم العالي، أمس، الاحتفالية السنوية الثامنة التي نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمناسبة تخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتجري الجامعات الحكومية والخاصة، تعقيمًا وتطهيرًا دوريًا وشاملًا لجميع المنشاءات، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للوقاية لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد -19".