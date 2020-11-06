عاجل.. ترامب يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

هذا وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن.