حظك اليوم السبت 7-11-2020.. برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يعشق الحرية، ولا يحب أن يتقيد بشيء ما، سواء كان على المستوى الشخصي أو المهني، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بنظرة متفائلة كي تجد حلا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد.. لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.