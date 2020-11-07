حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه قلب طيب، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي ويدفعك ذلك للعمل بخشونة وتدفع أعمالك بقوة وتساعدك الأفلاك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تمنحك سحرا ويقظة وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس