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حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
برج الحوت

برج الحوت

يتصف رجل برج الحوت بأنه إنسان مبدع، حساس، ديناميكي، عاطفي، وبديهي، متواضع، ورومانسي، بالإضافة إلى أن لديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، وتحليلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تدعم أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.  

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