محافظ الإسكندرية ينصح المواطنين بعدم الخروج من المنازل حتى صباح الاثنين

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه قرر إعلان تعطيل الدراسة غدا السبت، بناءً على التقارير التي وصلت للمحافظة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، حيث توقعت هطول أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة وغزيرة، طوال اليوم.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأمطار التي شهدتها المحافظة، أمس، لم تتجاوز 3 ساعات، ولكنها هطلت أثناء مواعيد خروج الموظفين والطلاب من منازلهم ما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع نتيجة تجمعات المياه في عدد من المناطق، موضحا أن المحافظة وفرت سيارات لشفط تجمعات المياه، إلا أن بعض السيارات لم تستطع الوصول للأماكن الغارقة بسبب الزحام في الطرقات، بخلاف إغلاق نفق "سيدي بشر" لمدة 45 دقيقة.

وأكد أنه تم الدفع بسيارات الكسح والأطقم العاملة عليها، مساء اليوم، لضمان الجاهزية غدا، مع بداية هطول الأمطار المتوسطة والشديدة، وخاصة المناطق الساخنة التي حددتها المحافظة من قبل: "إحنا واخدين الإجراءات وربنا يسهل"، مشيرا إلى أن كمية الأمطار أعلى من الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه والصرف الصحي، وهو ما قد يؤدى لوجود مشكلات تتسبب في تراكم المياه بالشوارع الرئيسية والجانبية.

ونصح المواطنين قائلاً: "عطلنا المدارس والمعاهد غدا، والجامعات هيصدر قرارها كمان ساعة بتعطيلها، ونتمني من المواطنين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، حيث ستكون سرعة الرياح كبيرة وستؤدى لسقوط الأشجار والبلكونات، وعندنا منازل قديمة ممكن تسقط في الأمطار، الأفضل ليهم إذا ماكانش فيه حاجة مهمة يستمروا في المنازل لحين انتهاء النوة صباح الاثنين".