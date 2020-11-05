خفيفة وغزيرة.. خريطة سقوط الأمطار بداية من الجمعة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غد الجمعة 6 نوفمبر حتى الأربعاء 11 نوفمبر.

وتشهد كافة مناطق الجمهورية سقوط للأمطار على مدار الأسبوع المقبل والتي تتنوع ما بين خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق.

وتستعرض "الوطن" أماكن سقوط الأمطار الأسبوع المقبل:

الجمعة 6 نوفمبر

القاهرة الكبرى: فرص أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق.

الوجة البحري: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والغربية....).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريس....).

السبت 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق.

الوجة البحري: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.....).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريس.....).

الأحد 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية....).

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريس....).

شمال الصعيد: أمطار خفيفة على بعض المناطق من الفيوم وبني سويف والمنيا.

الاثنين 9 نوفمبر

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية....).

السواحل الشمالية والغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومروح والضبعة....)

الثلاثاء 10 نوفمبر

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية....).

السواحل الشمالية والغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم ومطروح والضبعة....).

الأربعاء 11 نوفمبر

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.