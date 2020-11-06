تفاصيل مصرع "فريدة وحسناء".. غرقا في النيل بملابس المدرسة

جمعتهما دقائق قليلة من السعادة والبهجة على ضفاف نهر النيل في الصف، قبل أن تتبدد فرحة الطالبتين "فريدة وحسناء" فجأة، ليحل مكانها الحزن والحسرة التي ملأت قلوب أسرتيهما وأقاربهما، مع انتشار خبر وفاتهما غرقًا في نهر النيل، عندما انزلقت قدماهما أثناء اللعب.

أوقات الألم والحزن الشديد استمرت 12 ساعة، هي مدة البحث عن جثماني الطالبتين حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراجهما، حيث خرجت الطالبتان بملابس المدرسة، بينما كانت حقائبهما باقية على حافة النهر شاهدة على وفاتهما.

"فريدة وحسناء" زميلتان في الصف الخامس الابتدائي كانا يجلسان معًا على مقعد واحد داخل الفصل ويقضيان أغلب أوقات يومهما سويًا، فهما جارتنا وتسكنان في منزلين متقابلين في الصف، واتفقا في أول اليوم الدراسي خلال استقلالهما "توكتوك"، وهما في الطريق إلي المدرسة صباح يوم الحادث، أنهما سوف يقضيان بعض الوقت معًا على ضفاف النيل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

قصة "فريدة وحسناء" البالغتين من العمر 10 سنوات، أبكت أسرتيهما وزملائهما في المدرسة، بسبب ارتباطهما ببعضهما البعض سواء في المدرسة أو حتى خارجها في المنزل والمذاكرة، وظلا هكذا طوال تلك السنوات وانتهى بهما المطاف حتى ماتا معًا.

وتلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بمصرع الطالبتين "فريدة وحسناء" في الصف الخامس الابتدائي بالتقابل معًا عقب خروجهما من المدرسة، أن يذهبا إلى النيل للعب إلا أنهما اختل توازنهما وسقطتا بالمياه، وغرقتا بسبب عدم إجادتهما السباحة.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية والإنقاذ النهري، وتبين غرق الطفلتين في مياه النيل بالصف أثناء لهوهما، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة إحداهما بعد 3 ساعات من أعمال البحث، وبعدها واصلت فرق الإنقاذ البحث عن جثمان الطالبة الثانية حتى تم انتشالها.