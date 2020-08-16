غرق طفلتين في نهر نيل بقنا

لقيت طفلتان مصرعهما، اليوم، غرقًا في نيل مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة إحداهما، وجارٍ البحث عن جثة ابنة عمها.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بغرق الطفلة "هدى.ح.ع"، 12 عامًا، وابنة عمها، 14 عامًا، في نهر النيل بناحية قرية الشعانية بنجع حمادي.

وتبحث قوات الإنقاذ النهري والغواصون التابعون لها عن جثة الطفلة الثانية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.