متخصصة في الشأن الأمريكي: ترامب يحتاج "معجزة" للفوز بالانتخابات

قالت هديل عويس، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الأمريكي، إن النتيجة الخاصة بالانتخابات الأمريكية تظهر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيما لا يزال الرئيس ترامب يتأخر عن "بايدن" بعدد من النقاط، حيث كان "ترامب" يأمل في استمرار تقدمه في ولاية "بنسلفانيا وأريزونا".

وأضافت "هديل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وخلال الساعات الأخيرة كان هناك فرز في ولاية أريزونا والتي قامت بتوسيع الفارق بين المرشحين لصالح جو بايدن، ولم يتبق أمام ترامب سوى حدوث "معجرة" للنجاح في تلك الانتخابات.

وأوضحت أن الرئيس دونالد ترامب هو حالة شعبية يصدقه الكثير من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة، وحينما كان الرئيس باراك أوباما على سدة الحكم، حيث إنه كثيرا ما نادى بأن "أوباما" مسلم وولد خارج أمريكا ويجب الإفراج عن شهادة ميلاده، وصنع حالة صدقها الكثيرون: "هو نفس الأمر الذي يحدث حاليا من قبل البعض ممن يتحدثون بأن الانتخابات مزورة أو تم الدفع بأصوات عدد من المتوفين، وهو أمر مستحيل".

وأكدت أن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية سيأتي بعد فترة ليست بالبعيدة، وذلك لوجود حالة من الانزعاج لدى الرئيس الحالي حتى يتفهم أمر خسارته في الانتخابات الرئاسية، متوقعة أن يصدر الرئيس الجديد المتوقع للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن خطابا يقرأه على المواطنين يعلن فيه فوزه، وهو الأمر الذي لن يتأخر كثيرًا.