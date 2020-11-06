المعارضة التركية: أردوغان لا يساوي أكثر من 5 قروش

وصفت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، بالرئيس الذي تساوي قيمته 5 قروش، مشددة على أنه لا يساوي أكثر من ذلك.

وأوضحت المعارضة التركية في دعوى قضائية ضد أردوغان رفعها زعيم المعارضة رئيس حزب "الشعب" الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، للحصول على تعويض بقيمة 10 قروش بسبب الإهانات التي وجهها إليه أردوغان في خطابين منفصلين في الأسبوع الماضي، بحسب موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

من جانبه، ذكر محامي كليتشدار أوغلو، جلال تشيليك، سبب رفع دعوى قضائية قيمتها 5 قروش فقط عن كل خطاب وجّه خلاله أردوغان، الإهانة لزعيم المعارضة التركية قائلاً "لماذا 5 قروش! هذه هي تعليمات الرئيس العام للحزب، يجب أن يكون هناك تعويض على حسب قيمة الرجل وشخصيته بالنسبة لي، قيمة أردوغان هي 5 قروش، لذا يجب رفع دعوى قضائية بـ5 قروش فقط".

كان المحامي جلال تشيليك قد تقدم بطلب إلى محكمة أنقرة الابتدائية مع التماس من 10 صفحات ورفع دعوى قضائية قيمتها 10 قروش ضد أردوغان. كما قدم المحامي تشيليك أيضًا محاضر خطب أردوغان وتسجيلات الفيديو إلى المحكمة كدليل على ذلك.

وقال تشيليك في دعوته إن أردوغان اعتاد على إهانة زعيم المعارضة التركية السيد كمال كليتشدار أوغلو وتوجيه الشتائم والافتراءات الواضحة بحقه؛ وبذلك فقد حياده بلا شك على الرغم من كونه رئيسًا للجمهورية وعلى مسافة واحدة من الجميع.

وأن أردوغان قد هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بسبب انتقاده حقيبة أمينة أردوغان الفرنسية، وقال له "لا تتحدث عن زوجتي".

وأضاف أردوغان في كلمته أمام اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي: "أدلى كليتشدار ببعض الكلمات عن زوجتي، إذا كان لديك ذرة من الشجاعة فتحدث عني ولا تتحدث عن زوجتي، أي نوع من السياسيين أنت، يا كمال؟".

وواصل أردوغان هجومه على غريمه كليتشدار: "أنت رجل يفتقر إلى الذكاء، أقول لإخوتي المخلصين في حزب الشعب الجمهوري، اعرفوا هذا الرجل جيدًا".

إلى جانب ذلك؛ انتقد أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، الخميس الماضي، بمدينة سامسون، تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بشأن زلزال إزمير، التي اتهم فيها الحكومة التركية بصرف أموال الضرائب التي تجمعها للزلازل في مجالات أخرى.

وقال أردوغان، "كل كارثة تمر علينا هي درس، لكن لسوء الحظ يقول الشخص الذي هو على رأس المعارضة التركية (مرت 5 أيام ولم تتم إزالة الحطام) خلال زيارته هناك، لماذا تتحدث عن عمل لا تعرفه؟ اصمت".