استدعت تعليق الدراسة.. كل ما تود معرفته عن حالة الطقس بالإسكندرية

أعلن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد طاهر الشريف، تعليق الدراسة في المدارس غدا السبت الموافق 7 نوفمبر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس، وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد، كما أعلنت جامعة الإسكندرية تعليق الدراسة بمختلف الكليات والمعاهد التابعة لها أيضا، وجاءت تلك القرارات بعد بيان أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية يفيد بسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وبشكل خاص محافظة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية تشهد مساء اليوم وغدا أمطارا متوسطة وتكون غزيرة في بعض الأحيان على السواحل الشمالية، على مناطق الإسكندرية وسيدي عبد الرحمن والضبعة ومرسى مطروح والسلوم، وتستمر تلك الأمطار حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت شاكر في تصريحات لـ "الوطن" أن الأمطار ستكون على فترات طويلة مما يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في كثير من المناطق، وتؤدي بدورها إلى حدوث بعض المشكلات، وبناء على التقرير الذي أصدرته هيئة الا{صاد الجوية، أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة غدا السبت في المدارس، كما تم إصدار قرارا بتعطيل الدراسة في جامعة الغسكندرية بجمختلف كلياتها والمعاهد التابعة لها.

وأشارت مدير مركز الاستشعار بهيئة الارصاد، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي من المحافظات الأخرى التي تم ذكرها تم تعطيل الدراسة بها.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن باقي محافظات ومناطق الجمهورية مثل محافظات الدلتا تتعرض لأمطار وتكون متوسطة على بعض المناطق منها مثل كفر الشيخ وبلطيم والبحيرة ودمنهور والقليوبية والغربية والمنوفية، وتستمر تلك الموجة من تقلبات الطقس حتى يوم الأحد، وتقل الفرص لسقوط الأمطار على تلك المناطق بعد ذلك.

وعن أسباب سقوط الأمطار الغزيرة على محافظة الإسكندرية وتلك المنطقة التي تم ذكرها، قالت شاكر إن سبب تلك الموجة يعود إلى وجود منخفض جوي على السطح، والذي يتزامن معه منخفض جوي آخر على طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو مترات من سطح الأرض، ما يساعد على خلق حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مما يؤدي إلى تكون السحب الرعدية خصوصا على المناطق الشمالية من البلاد.