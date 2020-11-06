7 تعليمات للمواطنين لتفادي أضرار موجة الطقس السيئ

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة استمرار رفع أقصى درجات التأهل والاستعداد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر خلال الأيام المقبلة وفق توقعات الأرصاد الجوية، حيث تم توزيع سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الأرصاد الجوية.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن جميع الشركات التابعة ترفع حالة الاستعداد القصوى، وفى حالة تأهب مستمر حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج.

وأهابت شركة الصرف الصحي بالمواطنين ضرورة اتباع التعليمات التالية لتفادى مخاطر موجة الطقس السيئ خلال الفترة المقبلة:

- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة حتى نهاية الاثنين المقبل وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم/ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

- ترشيد استهلاك المياه لتستوعب شبكات الصرف الصحي أكبر كمية من مياه الأمطار.

وفى سياق متصل، انطلقت معدات الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، للتمركز في المحاور الرئيسية والشوارع، بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى فى تلك المرافق بالقاهرة والجيزة، ممثلة في شركتي الصرف الصحي بالقاهرة، ومياه الشرب بالجيزة، تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة.