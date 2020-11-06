محافظ كفر الشيخ عن الانتخابات: "المواطنين حاسين إنهم رايحين عيد"

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كل جهات الدولة مشاركة في إظهار العرس الانتخابي، ومنها مديرية الصحة، ومديرية التعليم، ومديرية الأمن، ومنذ أسبوع يسعى الحكم المحلي لتوعية المواطنين بأهمية اختيار من يمثلهم في مجلس النواب.

وأضاف "نور الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "ON" الفضائية، الجمعة، أن المواطنين شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ بدرجة كبيرة من الوعي، والمحافظة اتخذت العديد من الإجراءات استعدادا للانتخابات، ومنها تخصيص مسارات وكراسي متحركة لكبار السن، وهناك شباب متخصصين لمساعدة المواطنين، بالإضافة إلى التعقيم المستمر، وهناك تضافر للجهود لإنجاح العرس الديمقراطي.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن هناك توعية للمواطنين في الريف بأهمية انتخاب ممثلين في المجلس، على غرار ما حدث في مجلس الشيوخ، وأن هذا استحقاق مطلوب، والمواطنين غير محتاجين للتوعية، وحتى كبار السن والسيدات، معقبا: "المواطنين حاسين إنهم رايحين عيد، وليس تأدية واجب وطني".

وأشار، إلى أنهم يتابعون سير فتح اللجان من خلال الغرفة المركزية، لافتا إلى أن الجميع يتشاركون في تسيير العملية الانتخابية سواء القضاة الذين يحضرون قبل فتح اللجان، أو رجال الشرطة الذين يؤمنون الانتخابات، مشيرا إلى أن المحافظة بها 3.5 مليون مواطن.

هذا، وتنطلق المرحلة الثانية لمجلس النواب غدًا السبت، ولمدة يومين في 13 محافظة، والانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب، وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية، للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.

وانتهت الوزارت والمحافظات والأجهزة التنفيذية من تجهيز المدارس والمقار الانتخابية، الاستعدادات لإجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي تبدأ غدا السبت، ولمدة يومين" 7 و8 نوفمبر" الجاري في 13 محافظة، هي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأعلنت المحافظات، الانتهاء من تعقيم اللجان وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات، بارتداء الكمامات خلال عملية التصويت، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.