الموت يغيِّب 5 مرشحين قبل الانتخابات و16 نائبا بعد حسم العضوية

سباق محموم على التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب ثم القبول وعمل الدعاية اللازمة والتحضير لبرنامج انتخابى وعقد لقاءات وجولات والإدلاء بتصريحات لحصد أكبر عدد من الأصوات، من أجل الجلوس تحت قبة البرلمان، لكن فى بعض الأحيان تأتى رياح القدر بما لا يشتهى المرشحون، ويتوفى عدد منهم قبل خوض الانتخابات وأحياناً بعض الفوز بالمقعد المنتظر.

قبل بدء التصويت لحسم انتخابات البرلمان الحالية، توفى 5 مرشحين، آخرهم كان خيرى سعيد عبدالغنى، المرشح بدائرة بلبيس بالشرقية، الذى توفى بصورة مفاجئة، وسبقه عبدالخالق السنوسى، أحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح الفردى المستقل عن الدائرة الأولى فى محافظة مطروح، إثر وعكة صحية، بعد خسارته المنافسة فى ماراثون انتخابات مجلس النواب الجارية، وتوفى محمد سعد تمراز، نائب كفر الدوار فى البحيرة، بعد أيامٍ قليلة من خسارته الانتخابات.

وحصد فيروس «كورونا» أرواح آخرين، هم اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب، بدائرة القناطر الخيرية وقليوب، وحسن الصادق، نقيب محامى جنوب الشرقية، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات.

وخيَّم الحزن من قبل خلال انتخابات مجلس الشيوخ جراء وفاة مرشحين بها، هما مرشح حزب النور الدكتور شعبان عبدالعليم، الذى منعه الموت من دخول جولة الإعادة بدائرة بنى سويف، لإصابته بفيروس كورونا ليلة التصويت فى الجولة الأولى، وعصام بركات، مرشح حزب «مستقبل وطن» الفردى فى دائرة أسيوط، الذى توفى فى جولة الإعادة، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

مجلس النواب الحالى شهد 16 حالة وفاة، آخرهم النائب محمد سعد تمراز، عن كفر الدوار بالبحيرة، ورحل قبله كل من: محمد بدوى دسوقى عضو المجلس عن محافظة الجيزة، أثناء حضور حفل زفاف ابنته، والنائب حسام الرفاعى، والنائب رفعت جودة داغر، وسعيد العبودى، وأحمد شمروخ، وعلى الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض، وأحمد عبدالتواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، والعضو عن مركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد صراع مع المرض، والسيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر الأسبق، إثر مرضه، والنائبة أميرة رفعت، عضو المجلس عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، فى حادث سير بالطريق الدولى فى شرم الشيخ، والنائب هرقل وفقى عن دائرة جرجا بسوهاج، والنائب محمد مصطفى الخولى عن دائرة الفيوم، والنائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة.