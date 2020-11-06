تغيير مقر لجنة عامة في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 81 لسنة 2020، بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة القاهرة، المرحلة الثانية "الجولة الأولى"، في انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار، تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، إلى نادي التجمع هايتس، خلف الجامعة الألمانية، بدلا من مركز شباب الشهيد يوسف السباعي "القاهرة الجديدة" سابقا.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا