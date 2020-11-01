الوطنية للانتخابات: فوز "مرشحين" فقط لمستقبل وطن بأكتوبر وآخر مستقل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 3 مرشحين بالمقاعد الفردية الثلاثة المخصصة للدائرة التي تضم أكتوبر والشيخ زايد والواحات، من الجولة الأولى، اثنان منهما عن حزب مستقبل وطن وهما: "محمد سلطان، وسيد محمد سيد، وشهرته عمرو القطامي، والمرشح المستقل هشام حسين".

وكانت اللجنة العامة بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة، قد سبق وأعلنت فوز المرشحان عن حزب مستقبل وطن، محمد سلطان بـ 156 ألف صوت، وعمرو القطامي بـ156 ألف صوت أيضًا، والمرشح المستقل هشام حسين، الذي سبق وترشح في انتخابات الشيوخ الماضية ولم يحالفه النجاح، ليفوز في انتخابات النواب بـ143 ألف صوت.

وعلى عكس التوقعات، لم يحالف الحظ المرشح الثالث عن حزب مستقبل وطن أحمد عبد الغفار الجابري، الذي حصل على 32 الف صوت فقط، وفقًا لما أعلنته اللجنة العامة.

وكانت شجارات ومناوشات قد نشبت، في اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات النواب، بين الجابري وأنصاره من جهة، وعدد من أنصار زميليه المرشحين عن مستقبل وطن من جهة اخرى، في إحدى اللجان الانتخابية بالهرم، بعد أن رصد الجابري قيام بعضهم بتوجيه الناخبين لانتخاب زميليه وعدم انتخابه، واستنكر عليهم القيام بذلك.

وتأخر إعلان النتائج في هذه الدائرة، على غير المعتاد، بسبب تاخر وصول نتيجة فرز أصوات الواحات البحرية التي تبعد نحو 400 كيلو عن أكتوبر، بحسب ما صرح رئيس اللجنة العامة، الذي أشار إلى أنها ستصل في صباح اليوم التالي للانتخابات، في حدود ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحًا، إلا أنه لم يتم إعلان النتائج الا بعد عصر يوم الإثنين 26 أكتوبر 2020.