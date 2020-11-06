قتلت أمها وعذبت طفلها حتى الموت.. تفاصيل قضية القاتلة "ميادة"

لم تكتفِ بجريمتها التي ارتكبتها وزوجها منذ ٤ سنوات، بعدما أقدمت على قتل أمها لسرقة مصوغاتها الذهبية، حينما تسللت إلى منزلها الكائن بحي الوكيل بمدينة كفر الدوار، في البحيرة، وقتلتها خنقا لسرقتها وادعت أنها تمر بضائقة مالية، وارتكبت جريمة أخرى أبشع من السابقة، حيث شرعت في تعذيب طفلها "5 سنوات"، وذهبت به إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

"الوطن" تنشر تفاصيل جريمة "ميادة م. أ" السيدة التي قتلت زوجها بمساعدة زوجها قبل 4 سنوات من الآن، وتعود أحداثها حينما تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة مجهولة الهوية، تبين أنها لسيدة بالعقد السادس من العمر ترتدى كامل ملابسها "جلباب طوبى اللون وبنطال مشجر وبلوفر وقميص حريمى" مقيدة اليدين بإيشارب حريمى وشال أبيض اللون، ومقيدة القدمين بقطعة حبل ومعصم حريمى وموضوعة داخل شيكارة بلاستيك، ووجود كيس أسود اللون على الرأس، تطفو بترعة المحمودية أمام منطقة المهاجرين.

توصل فريق البحث الجنائي حينها إلى تحديد هوية المتهمين وهم "ميادة .م.ا"، ربة منزل "ابنة المجنى عليها"، و"كامل ع. م"، عاطل، زوج الأولى، و"ر .م.س" 25 عاما، سائق، وجميعهم مقيميون بمنطقة الوكيل.

جرى ضبطهم في حينه، وبمواجهتهم أفادوا بارتكاب الواقعة، حيث اتفقت الأولى مع الثاني على التخلص من المجني عليها والاستيلاء على ما بحوزتها من أموال ومصوغات ذهبية، نظرًا لمرورها بضائقة مالية.

وكشفت التحريات في ذلك الوقت أن المتهم الثاني باغت المجنى عليها بالضرب بقطعة من الرخام كان قد أعدها سلفا حال خروجها من دورة المياه، مما أدى لسقوطها مغشيًا عليها، وكتم أنفاسها بيده إمعانا فى إزهاق روحها.

عقب ذلك قاما بتوثيقها ووضعاها داخل شيكارة بلاستيك واستوليا على مبلغ 3 آلاف جنيه ومصوغاتها الذهبية، واستعانا بالمتهم الثالث لنقل جثتها لمكان العثور عليها مستخدمين سيارة ملاكي.

وتم ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها عبارة عن 7 غويشة، وقرط، وخاتم ومبلغ مالى قدرة 430 جنيه بإرشاد المتهمين الأول والثانى، وتم إخطار النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة القتل، وبمحاكمتهما قضت المحكمة بحبس الزوجة ٣ سنوات، والمؤبد للزوج الذي مازال حبيسا.