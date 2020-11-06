مصرع طفل بكفر الدوار بعد حفلة تعذيب على يد والدته

لقي طفل 5 سنوات مصرعه، اليوم، بمستشفى كفر الدوار المركزي، إثر تعرضه لتعذيب وضرب مبرح، على يد والدته التي خرجت من السجن بعد قضاء عقوبتها بتهمة قتل أمها بمساعدة زوجها وشخص آخر، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بعرضها على الطب الشرعي، بعد وجود آثار تعذيب شديد بجسد الطفل.

وكان مستشفى كفر الدوار المركزي، استقبل أمس الخميس، الطفل "مصطفى. ك. ع" 5 سنوات، بصحبة والدته التي ادعت أنه تعرض لحالة إغماء، وحاولت مغادرة المستشفى قبل توقيع الكشف الطبي عليه، إلا أن أطباء قسم الاستقبال لاحظوا آثار تعذيب على جسد الطفل، وأبلغوا الجهات الأمنية على الفور، وجرى التحفظ على الأم لحين وصول التقرير النهائي من الطب الشرعي.

وقالت مصادر طبية، إن التقرير الطبي الأوليّ للطفل أفاد بوجود آثار جروح بالوجه والساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخلع ظفر باليد اليسرى ووجود جروح دائرية بالجسم نتيجة إطفاء السجائر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.