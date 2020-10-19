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عاجل.. مقتل طفل دهسته سيارة دعاية انتخابية لمرشح بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
11:49 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه دهسا، تحت عجلات سيارة دعاية مرشح لمجلس النواب بقرية "السنابسة" بدائرة مركز منوف، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، بمصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة "ربع نقل" تقوم بالدعاية لمرشح لمجلس النواب "ع.ط".

وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن"، إن الطفل كان يلهو برفقة عدد من الأطفال أثناء سير السيارة، وبسبب التدافع بين الأطفال سقط الطفل أسفل سيارة الدعاية ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى المستشفي والتحفظ علي السيارة.

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

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