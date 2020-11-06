التحريات فى واقعة فتاة أسوان: تشاجرت مع حبيبها حول الزواج منه فقتلها

بعد أن أحدث اختفاء فتاة أسوان ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الحادث، وتبين أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب وأنها غادرت منزل أسرتها وذهبت إليه للتحدث في إتمام الزواج منها، وخلال حديثهما احتدم الخلاف بينهما فقتلها واستعان بصديقه الذي يعمل سائق "توك توك"، وتخلص من الجثمان بإلقائه في منطقة زراعية.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تحدثت عن اختطاف الفتاة وقتلها لتأخر أهلها في دفع الفدية، وروجت جماعة الإخوان الإرهابية لتلك الشائعات من أجل أغراض خبيثة للنيل من الشرطة، لكن جهود المباحث كشفت حقيقة الواقعة وأثبتت أن الفتاة غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها ولم تكن غاضبة، ولم يسبق تركها للمنزل أو دخولها في أي خلافات أو مشاجرات مع أي شخص من أسرتها.

وأفادت التحريات أن الفتاة قابلت حبيبها من أجل التحدث معه في أمر إتمام زواجهما، لكن الشاب اعتدى عليها بالضرب بعدما حدثت بينهما مشاجرة وقتلها واستعان بصديقه الذي يعمل سائق توك توك في إخفاء جثمانها بإلقائه في "خور مطلع" بحي الصداقة الجديدة شرق المدينة.

وأوضحت معاينة النيابة العامة وفريق البحث الجنائي، أن الجثة عثر عليها الأهالي داخل كيس، وظهرت آثار العنف على جسدها إلى جانب كدمات بمنطقة الرأس، مع وجود شريط لاصق بالوجه والأيدي والقدمين، وعقب الانتهاء من المعاينة استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطبيب الشرعي للوقوف على ملابساته.

ونفت مصادر أمنية ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للاختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية، موضحًا أن حقيقة الواقعة هي مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، قام على أثرها بقتلها مستعينًا بقائد مركبة "توك توك" للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبطه أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة "التوك توك"، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة التي نسبت لصديق الفتاة تهمة القتل العمد بينما نسبت لسائق التوك توك تهمة إخفاء معالم الجريمة ومساعدة متهم على الهرب، وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.